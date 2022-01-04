جنايات بابل: الإعدام لثلاثة مجرمين تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في الإسكندرية

2022/01/04 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، الثلاثاء،

حكما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين تسببوا

بجرائم قتل ونزاع عشائري في ناحية

الاسكندرية شمالي بابل.

وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "جنايات ب

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