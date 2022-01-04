اوبك تقر زيادة الإنتاج لـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير

2022/01/04 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك+) اتفقت خلال اجتماعها اليوم، على زيادة الإنتاج لـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير.وأكدت المصادر أن “اجتماع أوبك+ المقبل سينعقد في الثاني من فبراير”.

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