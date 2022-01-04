ظاهرة الحفظ دون فهم في المجتمعات الإسلامية – إلى متى؟ - مولود بن زادي

2022/01/04 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مولود_بن_زادي "لا يمكننا أن نحلَّ مشاكلنا ونحن نفكِّر بتلك الطريقة التي صنعناها بها“، عبارة رددها عالم الفيزياء الألماني ألبرت إنشتاين.



وما يقصده هو أننا لن نتغلب على مشاكلنا بأذهان جامدة وإنما بعقول مفكِّرة ناشطة.



يتجسد التفكير العقلاني الحر بامتياز في المجتمعات الغربية وينعكس في أنظمتها التربوية التي تعتمد على أساليب مبتكرة تفاعلية ديمقراطية تركز على التنمية الذاتية وتطوير المهارات الشخصية وتنظر إلى الفرد على ......





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