أمين بغداد: العاصمة على موعد مع أعمال فنية وندعو للمساهمة في تأهيل شارع الرشيد

2022/01/04 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد أمين بغداد، علاء معن، الثلاثاء، أن العاصمة على موعد مع اعمال فنية جديدة، فيما دعا المثقفين والفنانين للمساهمة في تأهيل شارع الرشيد.

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وذكر بيان للأمانة، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، فقد "افتتح أمين بغداد علاء معن معرضاً فنياً للمنحوتات الخزفية في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة ببغداد"، مؤكداً بإن "العاصمة ستشهد تنفيذ عدداً جديداً من الاعمال الفنية".

وذكر بيان للأمانة أن "أمين بغداد أكد خلال فتتاحه معرضاً للمنحوتات الخزفية للفنان أمير حنون حنش في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة"، مؤكداً أن "هناك تعاون مستمر مع اساتذة الفنون الجميلة وعدد من الفنانين المبدعين لتنفيذ اعمال فنية جديدة أسوة بجدارية الفنان فائق حسن ولوحات الكرافيتي في جداريات الوزيرية لخلق فسحة من الجمال واضافة لمسة فنية وتثقيفية لاحياء العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "مشروع نهضة بغداد مستمر بتقديم مشاريع حيوية للبنى التحتية وتطوير شوارع واحياء العاصمة الى جانب صناعة الجمال عبر اعمال فنية ابداعية يشترك بتنفيذها اساتذة واكاديميين ومبدعين كبار من الوسط الفني".

كما ثمن امين بغداد المشاركة الفاعلة لعميد واساتذة وطلبة اكاديمية الفنون الجميلة في احياء حفل افتتاح زقاق المتنبي ، مشيراً الى ان التعاون معهم مستمر لتنظيم فعاليات فنية أخرى تشيع ثقافة صناعة النخبة الفنية ورفع الذائقة الجمالية في مدينة بغداد" .

ودعا امين بغداد المثقفين والفنانين للمشاركة في انضاج الافكار وتطويرها في مشروع تأهيل شارع الرشيد الذي تستعد امانة بغداد للمباشرة به وتحويله لمشهد جديد يضاهي زقاق المتنبي".

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