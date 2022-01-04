أيتام ومسنو لبنان مهددون بفقدان السقف.. ومؤسسات الرعاية تواجه بـ

2022/01/04 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدران مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان تتضعضع بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب أساساتها، عدد كبير منها مهدد باغلاق أبوابه في حين لجأت معظم المؤسسات إلى ترشيد نفقاتها وتقليص خدماتها

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