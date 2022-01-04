2022/01/04 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليصعد خام "برنت" القياسي أعلى مستوى 80 دولار للبرميل، بعد قرارات مجموعة "أوبك +" الجديدة.واتجهت مجموعة "أوبك +" إلى الالتزام بخطة زيادة الإنتاج المقررة سابقاً - لتتوافق مع أغلب …

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