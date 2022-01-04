"أوبك+" تثبت سياسة الإنتاج بزيادة 400 ألف برميل يومياً في فبراير 2022

2022/01/04 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: اتفق أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، خلال الاجتماع الوزاري الـ 24 الافتراضي المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير؛ وذلك بزيادة الإنتاج …

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