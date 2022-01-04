2022/01/04 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تعيش اقسى حالات الفقر والحرمان يناشدون الخيرين عبر قناة الرشيد بمد يد العون والمساعدة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تعيش اقسى حالات الفقر والحرمان يناشدون الخيرين عبر قناة الرشيد بمد يد العون والمساعدة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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