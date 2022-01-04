2022/01/04 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p_nE2FPirGw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلة تعيش اقسى حالات الفقر والحرمان يناشدون الخيرين عبر قناة الرشيد بمد يد العون والمساعدة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائلة تعيش اقسى حالات الفقر والحرمان يناشدون الخيرين عبر قناة الرشيد بمد يد العون والمساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).