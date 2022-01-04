عبور 30 شاحنة للقوات الأمريكية من العراق إلى سوريا

2022/01/04 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت RT، بعبور قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مدينة القامشلي السورية متجهة إلى القواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور.

وأشارت، إلى أن القافلة المكونة من ثلاثين شاحنة دخلت سوريا عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف، أن القافلة عبارة عن صهاريج وقود وبعض العربات العسكرية ومواد لوجستية.

يذكر أن قافلة مماثلة عبرت الحدود العراقية السورية نهاية ديسمبر الماضي، وكانت مكونة من 30 شاحنة أيضا.

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