بأول قراراتها.. حكومة النجف بصدد ربط المدينة بالطريق الدولي ومحافظها يبدأها بمعاناة الموازنة

2022/01/04 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلنت حكومة النجف المحلية، اليوم الثلاثاء، انها بأول بصدد ربط المدينة بالطريق الدولي، لافتة إلى اعداد موازنة لهذه السنة تتضمن عدد من المشاريع.

وقال المحافظ، هاشم الكرعاوي ( لبغداد اليوم )، ان "اهم المشاريع التي ستنفذه بالتعاون مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات هو ربط المحافظة بالطريق الدولي وهذا امر ستراتيجي ويقلل من الزحام في مناطق المدينة والمشروع عرض على وزيرة الاعمارن وأن المحافظة بحاجة لهذا المشروع".

وبين، أنهم "ينتظرون إقرار الموازنة من الحكومة المقبلة والبرلمان لغرض معرفة الأموال المخصصة لهم حتى يتم ايضاع خطة مناسبة تتناسب مع حاجة المحافظة".

وأضاف ان "المحافظة يدخلها يوميا العشرات من الزوار أثناء الزيارات الرسمية او على المستوى اليومي وبتالي المحافظة تحتاج إلى تخصيصات اضافية لان من يدخل إليها يفوق عدد سكانها وهذا مالم تحسب له الموازنة اي حساب لكون الموازنة ترسم على إطار التعداد السكاني وبالتالي لاتحسب كمية من يدخل إلى المحافظة يوميا لزيارة المراقد المقدسة"، مطالبا بـ"انصاف المحافظة لتخصيص الموازنة هذا العام وهناك مطالبات ستكون من ممثلي المحافظة الجدد لانصاف النجف".

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