العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الحالي

2022/01/04 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني.وذكر الوزير عادل الركابي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني اليوم الثلاثاء الموافق 4-1-2022 لما يقرب من مليون و400 ألف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من …

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