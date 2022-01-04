2022/01/04 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عززت عقود النفط الآجلة مكاسبها اليوم الثلاثاء ليرتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 80 دولارا للبرميل في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

خام برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل”أوبك+” تحافظ على مسارها لزيادة إنتاج النفط تدريجياوواصلت أسعار النفط ارتفاعها بعد صعود تجاوز أمس 1% على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022.

وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.

وأعلنت “أوبك” في بيان مقتضب أن ممثلي الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والحلفاء العشرة ضمن تحالف “أوبك بلاس” اتفقوا على رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم لشهر فبراير 2022”.

التالي

منذ ساعة واحدة

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

منذ ساعة واحدة

أوبك+..



اتفاق على زيادة الإنتاج في شباط المقبل

منذ 6 ساعات

ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع “أوبك+”

منذ يوم واحد

“أوبك+” تتوقع فائضا في سوق النفط في 2022

منذ يومين

“أوبك+” تتوقع أن يكون تأثير أوميكرون خفيفاً وقصير المدى

منذ يومين

الرشيد يعلن إيقاف عمليات السحب والإيداع في فروعه يوم غد الاثنين

منذ 3 أيام

النفط تعلن إحصائية صادرات وإيرادات الشهر الماضي

منذ 4 أيام

تراجع اسعار الغاز في أوروبا

منذ 6 أيام

البنك المركزي يتخذ اجراءات صارمة بحق المصارف غير الملتزمة

منذ 6 أيام

عقود النفط ترتفع بعد بيانات هبوط المخزونات الأمريكية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يتجاوز 80 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).