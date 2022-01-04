“إل جي” تكشف النقاب عن أكبر تلفاز “أوليد” في العالم

2022/01/04 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة “إل جي” للإلكترونيات النقاب عن تشكيلة تلفازات 2022 التي تضم أكبر تلفاز “أوليد” في العالم، حيث تسعى لتوسيع وجودها في سوق التلفزيونات المتميزة.

وقالت الشركة المصنعة لأكبر تلفاز “أو إل إي دي” في العالم إنها ستطلق أكبر وأصغر تلفازين من فئة “أوليد” في العالم بمقاسي 97 بوصة و42 بوصة، على التوالي، هذا العام، باستخدام شاشة أوليد إيفو “OLED evo”، التي تقدم جودة صورة محسنة وسطوعا أفضل لتوفير واقعية مميزة.

وأفادت الشركة الكورية بأنها ستوسع تشكيلة “أوليد إيفو” لتشمل 11 نموذجا بأحجام مختلفة، مقارنة بثلاثة أنواع وحسب العام الماضي، لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وصرح بارك هيونغ شي رئيس قسم الترفيه المنزلي بالشركة “مع تلفازات أوليد فائقة الجودة والمصممة بشكل لا مثيل له، سنوفر لعملائنا تجربة جديدة ونقود سوق التلفازات من الجيل التالي”.

وأضاف أن الطلب على أجهزة التلفزيون عالية الجودة آخذ في الارتفاع حيث يقضي المستهلكون وقتا أطول في مشاهدة التلفزيون أثناء جائحة كورونا.

وتتميز شاشات أوليد أو “الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء”، بوحدات البكسل ذاتية الإضاءة التي لا تتطلب مصدر ضوء منفصل، مما يسمح للمصنعين بإنتاج منتجات عرض خفيفة الوزن ورقيقة ومرنة.

وقالت الشركة إنها منذ أن بدأت في إنتاج أجهزة تلفزيون أوليد بكميات كبيرة في عام 2013، حسنت تقنية تلفازات الأوليد الخاصة بها لتستحوذ على أكثر من 60% من سوقها العالمية.

LG sorprende en CES con el primer televisor OLED de 97 pulgadas del mundo: Ante la llegada de la tecnología MicroLed, la única que ha demostrado ser capaz de competir cara a cara con los paneles OLED de LG, la firma coreana acaba de presentar dentro del… https://t.co/K2A1yIV2Pe pic.twitter.com/KZKQo2II7u

— Orlando Suárez (@orlandosuarez) January 4, 2022

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