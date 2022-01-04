2022/01/04 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، مبادرة "نوابغ العرب"، وتسعى المبادرة إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن راشد يطلق مبادرة "نوابغ العرب": استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن راشد يطلق مبادرة "نوابغ العرب": استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).