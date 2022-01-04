هل عززت الأمطار الأخيرة المخزون المائي في حمرين؟.. الموارد تجيب

2022/01/04 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الثلاثاء، بشأن الأمطار التي سقطت مؤخرا ومدى تأثيرها على تعزيز الخزين المائي لبحيرة حمرين.

وذكر مدير المديرية، مهند علي المعموري، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (4 كانون الثاني 2022)، إن "الأمطار التي سقطت مؤخرا لا تكفي لغرض التعزيز المائي لبحيرة حمرين، حيث كانت قليلة وغير مؤثرة".

وأضاف المعموري، ان "الأمطار في مدينة السليمانية اتجهت نحو الزاب الأسفل لتعزيز الخزين المائي في بحيرة دوكان باتجاه نهر دجلة".

وتابع، ان "تلك الأمطار لم تأت بإيرادات مائية لبحيرة دربنديخان وبحيرة حمرين"، لافتا الى أن "الخزين المائي في بحيرة حمرين يكفي لمياه الشرب وسقي بعض البساتين في المحافظة".

وبين المعموري، أنه "لا توجد خطة زراعية شتوية للموسم الحالي بسبب قلة الخزين في بحيرة حمرين التي تعتمد عليها محافظة ديالى بالسقي ومياه الشرب".

(واع)

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