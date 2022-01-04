عالية نصيف: نمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد.. ولكن!

2022/01/04 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، عن الكتلة الأكبر والجهة التي تمتلكها قبيل أولى جلسات البرلمان الجديد.

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وقالت نصيف خلال استضافتها في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل "هشام علي"، وتابعه "ناس" (4 كانون الثاني 2022)، ما نصّه: "نمتلك الكتلة الأكبر ولا نريد أن نكسر عصا البيت الشيعي كما يرغب الشركاء".

وأضافت، "منذ يوم أمس التواقيع كاملة وجاهزة، ولكن هناك حرب نفسية في الظرف الراهن".

وتابعت "من يذهب إلى شق عصا البيوتات، فإننا مستعدون لخوض هذا المضمار وتشكيل الكتلة الأكبر وفق تفهمات تتعدى النصف زائد واحد خلال الجلسة الأولى للبرلمان الأحد المقبل".

وشددت على أن "الإطار التنسيقي حريص على ذهاب الجميع في تشكيل الحكومة، رغم أننا في دولة القانون كنّا أول الداعين لتشكيل حكومة أغلبية".

وأشارت إلى أنه "لا أحد يمتلك ترشيح رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ولا يمكن القبول بالأغلبية الإقصائية".

وقالت أيضاً إن "من يتوقع أنه يتسيد المشهد السياسي على البيت الشيعي فسوف يأتيه الدور للإطاحة به".

ولفتت إلى أن "هدف مساعي تشكيل حكومة أغلبية هو تهميش المالكي وإقصائه".

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