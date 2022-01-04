بعد اجتماع أوبك+…خام برنت يتجاوز 80 دولار للبرميل

2022/01/04 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عززت عقود النفط الآجلة مكاسبها، اليوم الثلاثاء، ليرتفع خام برنت القياسي العالمي فوق 80 دولارا للبرميل في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها بعد صعود تجاوز أمس 1% على أمل حدوث مزيد من التعافي للطلب في 2022.

وارتفع خام برنت 0.44% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 79.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.34% ليصل إلى 76.34 دولار للبرميل.

وأعلنت “أوبك” في بيان مقتضب أن ممثلي الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والحلفاء العشرة ضمن تحالف “أوبك بلاس” اتفقوا على رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل في اليوم لشهر فبراير 2022”.

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