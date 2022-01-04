إصابة حارس باريس سان جرمان بفيروس كورونا

2022/01/04 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية.

وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الاحد على أن يحمي العرين الكوستاريكي كيلور نافاس.

وانضم دوناروما (22 عامًا) الى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة المصابين بكوفيد-19.

غاب خمسة لاعبين، بمن فيهم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي دانيلو بيريرا، عن مباراة الكأس الاثنين التي فاز بها الفريق بسهولة برباعية نظيفة على فان من الدرجة الرابعة ليعبر الى الدور الـ16.

وقال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاثنين “إنه فيروس غريب، نتابع حالة كل لاعب، ندرك أن عدد المصابين قد يرتفع”.

وعاد الاسباني خوان بيرنات الى صفوف النادي الباريسي بعد أن أصيب بالفيروس خلال فترة التوقف الشتوية بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية مرتين تواليًا يومي الاثنين والثلاثاء وفق ما أعلن النادي، على أن يعاود التمارين الاربعاء.

وفتك الفيروس بالعديد من الاندية الفرنسية مع التفشي السريع لمتحورة “أوميكرون”، إذ أرجئت المباراة المقررة الاحد بين أنجيه وسانت إتيان، فيما تبدو مواجهة بوردو ومرسيليا الجمعة مهددة بالتأجيل.

المصدر: AFP

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