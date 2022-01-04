2022/01/04 | 20:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وأهداف برنامج مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن أهداف أول مؤتمر دولي للتعدين بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن أهداف أول مؤتمر دولي للتعدين بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).