الأنماط الخمسة من الثوريين - دراسة سيكولوجية ا. شتينبرج - سعيد العليمى

2022/01/04 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى ترجمة سعيد العليمىيمثل هذا المقال الفصل الخامس عشر من كتاب " فى ورشة / مشغل / مطبخ الثورة " * لمؤلفه إيزاك ناخمان شتينبرج 13 يوليو 1988 – 2 يناير 1957 .



وهو قائد الجناح اليسارى للاشتراكيين الثوريين الروس الذين تحالفوا مع البلاشفة لأمد قصير للاطاحة بحكومة كيرنسكى المؤقتة .



وشغل منصب مفوض الشعب للعدالة فى حكومة لينين فى الفترة مابين ديسمبر 1917 – ومارس 1918 .



اصبح معارضا للينين وقبض عليه ثم ف ......





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