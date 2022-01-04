لجوء 70 مهاجرا إلى منصة نفطية في المتوسط

2022/01/04 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مجموعة "شل" النفطية أن نحو 70 مهاجرا كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا لجأوا إلى منصة نفطية تابعة للمجموعة قبل أن يسلموا إلى السلطات التونسية.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تشغل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، إنها "انقذت 31 شخصا كانوا على متن زورق صغير فيما لجأ 65 إلى 70 شخصا آخر خلال الليل إلى منصة نفطية تابعة للشركة تحمل اسم ميسكار على بعد حوالى 120 كيلومترا من السواحل التونسية".

وفي بيان، أكدت شركة "شل تونيسيا ابستريم"، أن "عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين".

وأوضحت الشركة التي ابلغت السلطات التونسية: "قدمت المساعدة إلى المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة".

وأضافت: "نقل المهاجرون بعدها إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية في الرابع من يناير 2022 بعد الظهر".

وسفينة "لويز ميشال" زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا، وهي إحدى سفن الانقاذ التي تجوب المتوسط لمساعدة عشرات آلاف المهاجرين الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متداعية تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 115 ألف مهاجر نجحوا في الوصول إلى أوروبا العام الماضي، خصوصا إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا.

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