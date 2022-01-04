شاهد بالفيديو.. العراق يعيش أكبر ترهل وظيفي .. وانتاجية الموظف 17 دقيقة يوميا

2022/01/04 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BhIT_61-S_Q

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