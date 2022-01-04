2022/01/04 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: unfDX1NkqTE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو السـور الذي يفصل بين الجنة و النار ومن يسكن فيه ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهو السـور الذي يفصل بين الجنة و النار ومن يسكن فيه ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).