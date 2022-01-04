إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا رغم تلقيهما الجرعة المعززة من اللقاح

2022/01/04 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الإعلام بالقصر الملكي السويدي، الثلاثاء، إصابة ملك البلاد كارل جوستاف، والملكة سيلفيا، بفيروس كورونا المستجد وأنهما معزولان في قصر دروتنينغهولم قرب ستوكهولم.

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