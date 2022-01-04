2022/01/04 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيش عن السلاح؛ وذلك عقب نزاع عشائري مسلح، شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بحملة تفتيش ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد، بحثاً عن سلاح ومطلقي العيارات النارية خلال نزاع عشائري".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً، اندلع في منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نزاع عشائري.. حملة تفتيش عن السلاح شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نزاع عشائري.. حملة تفتيش عن السلاح شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).