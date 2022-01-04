اندلاع نزاع عشائري مسلح في بغداد

2022/01/04 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في بغداد، الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (4 كانون الثاني 2022)، ان "النزاع حدث في منطقة شرق بغداد بعد خلاف ومشاجرة بين اطفال ثم توسع الخلاف ووصل الى اطلاق نار بين عشيرتين".

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان "القوات الامنية تدخلت لحل النزاع"، مبينا ان "النزاع لم يخلف قتلى او اصابات".

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