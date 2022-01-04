لجنة مكافحة كورونا في إقليم كردستان تتخذ 6 قرارات جديدة

2022/01/04 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

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اللجنة العليا لمكافحة كورونا تصدر عدداً من القرارات في إقليم كردستان

أولاً: تمديد فترة تلقي اللقاحات بالنسبة للموظفين الحكوميين (المدنيين والعسكريين) لغاية 2 كانون الثاني يناير 2022، وأي موظف لا يلتزم بذلك سيعامل وفق قانوني الصحة العامة وانضباط الموظفين.

ثانياً: إجراء فحوصات كورونا في المنافذ الحدودية لجميع السائحين الذين يقصدون إقليم كوردستان، بمن فيهم حاملو بطاقة اللقاح، باستثناء الذين أجروا فحصاً مختبرياً قبل 48 ساعة.

ثالثاً: قررت اللجنة العليا بأن تصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، تعليمات خاصة بشأن مجالس العزاء.

رابعاً: على المجموعات السياحية القادمة إلى إقليم كوردستان إجراء فحوصات كورونا قبل 48 ساعة من رحلاتها، أو أن يكون لديها بطاقات اللقاح.

خامساً: على جميع المواطنين (الذين تلقوا التطعيم أو لم يتلقوه) الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن بعضهم بعضاً 1.5 متر في جميع الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، والأماكن الأخرى في القطاع الخاص.

سادساً: اعتباراً من 1/2/2022، لا يسمح لأحد بزيارة الأماكن العامة مثل (الدوائر الحكومية، الأسواق، المطاعم، المحال التجارية، الشركات، وقاعات المناسبات) ما لم يملك بطاقة اللقاح أو فحصاً قبل 48 ساعة

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