إسقاط تهم الاعتداء الجنسي بحق حاكم نيويورك السابق

2022/01/04 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط المدعي العام لمقاطعة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك الأميركية، تهم الاعتداء الجنسي ضد الحاكم السابق أندرو كومو.

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