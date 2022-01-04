رسلة مفتوحة للنخبة المصرية، الواعون منهم والغافلون!. العملاء يمتنعون. - سعيد علام

2022/01/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام لماذا تندر الكتابات التى تفضح اس شقاء الشعوب وافقارهم وبؤسهم، السياسات الاقتصادية النيوليبرالية اليمينية.



ليس الكتابات النظرية العامة، بل تلك الكتابات المحددة "التطبيقية"، التى تربط بين الاحداث والمشاكل والازمات المحددة، وما أكثرها، وبين تلك السياسات، مثلاً، ما آلت اليه ثورات الشعوب العربية، الازمات التى تعانى منها كل دول الشرق الاوسط، العربية والافغانية والايرانية والتركية، والدور الوظيفى لاسرائي ......





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