بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي يناير، 2022 - النهج الديمقراطي

2022/01/04 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنيةعقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعا استثنائيا يومه الأحد 2 يناير 2022 تدارس بالأساس قضايا المؤتمر الوطني الخامس.



وبهذه المناسبة، أصدرت البيان التالي:– تدين اللجنة الوطنية بشدة وضع النظام العراقيل أمام عقد المؤتمر الوطني الخامس حضوريا وفي فضاء عمومي وتؤكد عزم النهج الديمقراطي النضال من أجل ذلك وتحيي كل من تضامن مع النهج الديمقراطي في مواجهة الحصار المخزني ......





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