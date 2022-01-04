2022/01/04 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن الأسير الفلسطيني، هشام أبو هواش، من انتزاع حريته من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد 141 يوم من الإضراب عن الطعام.

وأفاد المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، مساء الثلاثاء، بأن الأسير أبو هواش فك إضرابه عن الطعام بعد أن تقرر الإفراج عنه بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2022.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، أن هناك تراجعًا خطيرًا في الوضع الصحي للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عامًا)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي.

وخلال الأيام الأخير، تعرض الأسير لغيبوبة متقطعة ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، ومن مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، محذّرًا من إقدام الأطباء على تغذيته قسرًا.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش معتقل منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ).

وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله ثماني سنوات تضمنت 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إضراب لـ141 يوماً.. أبو هواش ينتزع حريته) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إضراب لـ141 يوماً.. أبو هواش ينتزع حريته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).