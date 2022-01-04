الكهرباء: لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الخليج حول سعر التعرفة

2022/01/04 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وفيما أشرت أبرز التحديات التي تواجهها، أكدت أن أغلب المحطات توقفت عن العمل بسبب انحسار الغاز الإيراني المورد إلى العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المباحثات مستمرة مع الجانب الإيراني، لكن ايران تطلب مستحقاتها وعليه وزارة الكهرباء أعلنت استعدادها لسداد جميع المستحقات والتي سوف تودع لدى صندوق الاعتماد في مصرف (TBI)".وأضاف موسى، أنه "تبين أن الاخوة في وزارة المالية يجب أن يسددوا هذه المبالغ لإيران لذلك نطالبهم بتسديد المستحقات كون انحسار اطلاقات الغاز بهذا الشكل سيكون مؤثراً على المنظومة وتأثيره حاكم كونه يحدد أحمال قرابة 4000 ميغاواط وهذه خسارة".ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء عملت على ضيافة طاقات إنتاجية تقدر بـ (3000) ميغاواط بين العام الماضي وهذه السنة وعملت على تدعيم قطاع التوزيع"، مضيفاً: "اليوم لدينا صيانات دورية ومشاريع استراتيجية نحتاج إلى توفير المبالغ المالية لمواكبتها".وتابع: "لدينا محطات خارج الخدمة بسبب الوقود وأغلب محطاتنا جاهزة للعمل لكنا توقفت بسبب قلة الغاز"، مبيناً أن "هناك خطة خمسية وسنوية وفصلية جميعها عاملة، لكن نحتاج للتخصيصات المالية".وأشار إلى أن "هناك مستحقات مستثمرين لصالح الكهرباء غير موفّرة، وهناك وحدات توليدية داخلة قيد الصيانة الدورية تحتاج الوزارة لتخصيصات لها، وهناك عمل على نصب منظومات التبريد في المحطات التي من شأنها أن تضيف 750 ميغاواطا"، لافتاً إلى أن "الوزارة تحتاج إلى مواكبة الطلب بدعم قطاع التوزيع كون الجباية غير كافية والتي لا توفر سوى 8% وبالتالي نحتاج دعماً مالياً لصالحنا".وأردف بالقول: "في وقت سابق أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتوفير التخصيصات المالية لصالح الكهرباء، كما أوعز لوزارة النفط بتخصيص مبالغ لصالح وزارة الكهرباء قدرها 50 مليار دينار لكن لم تتوفر منها سوى 6 مليارات فقط، وبالتالي وزارتنا لن تستطيع مواكبة الطلب"، مؤكداً أن "أبرز التحديات هو الغاز الذي انحسر توريده من 50 مليونا الى 8 ملايين ونصف المليون مكعب".وحول مشاريع الربط مع دول الجوار، قال موسى، إن "مشاريع الربط مع دول الجوار ماضية كون فيها طقوس زمنية والتزامات محددة"، مشيراً إلى أن "التباحث مع الخليج مستمر إلى الآن حول سعر التعرفة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق".وأضاف، أن "الوزارة لديها عمل مع الأردن واتفاق للربط الكهربائي"، لافتاً إلى أن "شركة جنرال الكتريك شرعت بالعمل" .وأكد، أنه "تم اكمال جميع متعلقات الربط الفني مع تركيا باستحصال الموافقات لكي ينجز هذا الملف"، منوهاً إلى أن "الوزارة لديها مباحثات مع السعودية أيضا".

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