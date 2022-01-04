2022/01/04 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SLokQYjVhzg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العطية: الشباب قدموا الدماء من أجل تحسين الواقع المعيشي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العطية: الشباب قدموا الدماء من أجل تحسين الواقع المعيشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).