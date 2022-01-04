2022/01/04 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0XYQDhs_0s8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التوافقية انتحار سياسي.. خلافات مستمرة بين اقطاب العملية السياسية حول المناصب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التوافقية انتحار سياسي.. خلافات مستمرة بين اقطاب العملية السياسية حول المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).