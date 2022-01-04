توب 5: تداعيات هجوم نصرالله على السعودية.. والهند تحقق في عرض مسلمات للبيع

2022/01/04 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ردود الفعل على تصريحات حسن نصرالله وهجومه على السعودية، وإعلان الشيخ محمد بن راشد عن مبادرة "نوابغ العرب"، إلى تأكيد الحكومة الهند على فتح تحقيقات في عرض مسلمات للبيع في مزاد إلكتروني...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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