متى تصرف أجور مراقبي الكيانات؟.. المفوضية تعلق

2022/01/04 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، قرب صرف أجور مراقبي الكيانات السياسية، فيما أوضحت إجراءاتها بشأن أوراق الاقتراع.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم (4 كانون الثاني 2022)، إن "المبالغ المخصصة لمراقبي الكيانات السياسية موجودة، وسيتم صرفها بالأيام القادمة".

وبخصوص اوراق الاقتراع بين جميل، أنه "بعد مرور 6 أشهر من المصادقة على نتائج الانتخابات، يصدر قرارا بإتلاف كافة مخلفات العملية الانتخابية كونها مؤرشفة الكترونيا".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، تحديد مبلغ 150 ألف دينار مع كتاب شكر من رئاسة الوزراء لموظفي الاقتراع من موظفي الدولة، ومبلغ 250 ألف دينار للطلبة الخريجين.

(واع)

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