إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا رغم تطعيمهما بالجرعة المعززة

2022/01/04 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقلت وسائل إعلام أوروبية عن القصر الملكي في السويد أن الملك كارل السادس عشر غوستاف وزوجته الملكة سيلفيا ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

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وقال البيان، إن "الملك والملكة، واللذين تلقيا الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا، مريضان بشكل خفيف ويتمتعان بصحة جيدة في ظل هذه الظروف".

في نهاية عام 2021، كشفت السلطات الصحية عن رقم قياسي يومي مرتفع للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في السويد، حيث سجلت أكثر من 11.5 ألف إصابة.

إجمالا، تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون مصاب في البلاد، وتوفي أكثر من 15.2 ألف شخص بسبب مضاعفات المرض.

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