التحالف بقيادة السعودية: تسليم السفينة أو استهداف مؤانئ يمنية

2022/01/04 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنذر التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، المتمردين الحوثيين بأنه قد يستهدف موانئ يمنية، استخدمت في خطف وإيواء سفينة تحمل علم الإمارات، الأحد، إذا لم يقوموا بالإفراج عنها.

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