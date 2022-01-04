الجلجلة والطريق. قصيدة - جاكلين سلام

2022/01/04 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام ارتحلتُجرحاً وأغنيةودفلىوعلى كتف غيمةتوسدتُعدتُ طفلا ًينثر الملح بينالنجوموذاب في عينيصقيع المسافاتانحدرتُ صوب غابةلم يكن هناكمهدٌولا مجوسٌولا امرأةتعمدني باسمهاأنا الصليبوأنا الجلجلةوأنا الطريق*جاكلين سلام/ شاعرة، كاتبة ومترجمة سورية كنديةصدر لها خمس مجموعات شعرية.



نشرت مئات المقالات في الصحافة الع ......





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