الداخلية تكشف عن تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد

2022/01/04 | 21:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، إنه “تم إلقاء القبض على احدى الفتيات على خلفية انتحالها صفة طبيبة باحدى مستشفيات بغداد، وهناك شكوى مقدمة ضدها، ولدى حضورها الى المستشفى بزيها الطبي الخاص بالطوارئ تم ضبطها وعرضها على قاضي التحقيق […]

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