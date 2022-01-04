2022/01/04 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إنه “تم إلقاء القبض على احدى الفتيات على خلفية انتحالها صفة طبيبة باحدى مستشفيات بغداد، وهناك شكوى مقدمة ضدها، ولدى حضورها الى المستشفى بزيها الطبي الخاص بالطوارئ …

ظهرت المقالة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد أولاً على النور نيوز.

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