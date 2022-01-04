"الكهرباء" العراقية: لم يتم التوصل لاتفاق مع دول الخليج حول سعر التعريفة

2022/01/04 | 21:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراق، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأكدت أن أغلب المحطات توقفت عن العمل بسبب انحسار الغاز الإيراني المورد إلى العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، …

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