2022/01/04 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8lZS_PXJ_6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيارات الوفود مستمرة بين بغداد وكردستان | تقرير: هاجر عماد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زيارات الوفود مستمرة بين بغداد وكردستان | تقرير: هاجر عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).