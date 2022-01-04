العزل والجوع والضرب.. مشاهد

2022/01/04 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة "شيان" في شمال الصين إجراءات إغلاق صارمة فرضتها السلطات قبل أسابيع قليلة من انطلاق الألعاب الشتوية، وتظهر صور ومقاطع منشورة على مواقع التواصل حجم معاناة سكانها التي وصفها شخص بأنها مثل "الجحيم"

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