ردّ دعوى ضد فرقة

2022/01/04 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

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ردّت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى رفعها رجل ضد فرقة "نيرفانا" التي استخدمت صوره عاريا عندما كان عمره 4 أشهر.

والمدعي سبنسر إلدن، اتهم الفرقة بعد 30 عاما من الظهور عاريا على غلاف ألبوم "نفرمايند" بتوزيع مواد إباحية للأطفال.

ورفض القاضي فرناندو أولجين الدعوى لكنه وسمح بتغيير صياغتها وتقديمها للنظر فيها مرة أخرى.

ورفع إلدن الذي ظهر عاريا على غلاف ألبوم عام 1991 وعمره أربعة أشهر دعوى قضائية في أغسطس الماضي ضد 17 متهما بينهم أعضاء سابقون في الفرقة ومصور وشركات تسجيل، يطلب فيها تعويضات بقيمة 150 ألف دولار من كل جهة استخدمت صوره.

واعتبر إلدن في الدعوى أن تصويره ينتهك القوانين الفيدرالية المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و"سوف ترتبط هويته واسمه إلى الأبد بالاستغلال الجنسي التجاري الذي تعرض له عندما كان رضيعا".

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