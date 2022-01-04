قصة أخرى بعد تفنيد الصحة.. الداخلة: منتحلة صفة الطبيبة ممرضة تريد مساعدة هؤلاء!

2022/01/04 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القبض على منتحلة صفة طبيبة في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، بحسب الإعلام الرسمي، إنه "تم القاء القبض على احدى الفتيات على خلفية انتحالها صفة طبيبة باحدى مستشفيات بغداد، وهناك شكوى مقدمة ضدها، ولدى حضورها الى المستشفى بزيها الطبي الخاص بالطوارئ تم ضبطها وعرضها على قاضي التحقيق وقرر توقيفها واستمرار الاجراءات التحقيقية بحقها".وأضاف المحنا، أنه "لدى الاستفسار منها عن سبب انتحال صفة طبيبة، ذكرت انها كانت تعمل في السلك الصحي بصفة ممرضة وانهت وظيفتها في عام 2015 من احدى المحافظات الجنوبية، وهي ترغب بمساعدة المرضى والراقدين بشكل تطوعي".وأكد أن "التحقيق ما زال قائماً لمعرفة النوايا خلف هذ العمل"، لافتاً إلى أن "المتهمة عملت بفترات طويلة في الكثير من مستشفيات العاصمة".

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