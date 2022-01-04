الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن 'الطبيبة المزيفة' في بغداد.. ما قصتها؟

2022/01/04 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل اعتقال منتحلة صفة طبيبة في بغداد، مشيرة إلى ان المتهمة عملت في الكثير من مستشفيات العاصمة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (4 كانون الثاني 2022)، انه "تم إلقاء القبض على احدى الفتيات على خلفية انتحالها صفة طبيبة باحدى مستشفيات بغداد، وهناك شكوى مقدمة ضدها، ولدى حضورها الى المستشفى بزيها الطبي الخاص بالطوارئ تم ضبطها وعرضها على قاضي التحقيق وقرر توقيفها واستمرار الاجراءات التحقيقية بحقها".

وأوضح المحنا، أنه "لدى الاستفسار منها عن سبب انتحال صفة طبيبة، ذكرت أنها كانت تعمل في السلك الصحي بصفة ممرضة وأنهت وظيفتها في عام 2015 من احدى المحافظات الجنوبية، وهي ترغب بمساعدة المرضى والراقدين بشكل تطوعي".

وبين، ان "التحقيق ما زال قائما لمعرفة النوايا خلف هذ العمل"، مشيرا إلى أن "المتهمة عملت بفترات طويلة في الكثير من مستشفيات العاصمة" وفقا لـ(واع).

وكانت قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب، قد تمكنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، من القبض على فتاة تنتحل صفة "طبيبة" في بغداد، فيما نفت وزارة الصحة تلك الأنباء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفيين".

وأضاف البيان، انه "بعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".

وأوضح، انه "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".

وفي وقت لاحق، نفت وزارة الصحة، وجود أي صحة للاخبار المتداولة بشأن القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، ان "الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة وتسببت بقتل احد المواطنين عارية عن الصحة"، داعيا "وسائل الاعلام الى اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات".

A.A

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