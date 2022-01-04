الاتحاد العراقي يسمي مدربين محليين مساعدين لبتروفيتش

2022/01/04 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، الثلاثاء، تسميةَ أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.

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وذكر الاتحاد العراقي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، ان "هذه التسمية جاءت بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب الوطني".

واضاف انه "سيلتحقُ المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الحالي في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من هذا الشهر في العاصمةِ الإيرانية طهران".

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