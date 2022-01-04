بسنت خالد.. أو عندما يتواطأ المجتمع لقتل فتاة صغيرة!

2022/01/04 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت البنت، فنشر المجرم الصور بالفعل.فجأة وجدت البنت نفسها وحيدة في مواجهة أهل قريتها، وأهلها الذين لم يقدموا لها الدعم النفسي المطلوب في موقف قاس مثل هذا

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