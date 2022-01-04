الاتحاد الوطني يكشف تفاصيل عن اجتماع الغد مع الديمقراطي

2022/01/04 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، اليوم الثلاثاء، عن ماسيتم بحثه في الاجتماع المقرر عقده غدا الذي يعقد مع الحزب الديمقراطي.

وقال جباري في حديث ل(بغداد اليوم) إن "الاجتماع سيركز أولا على ضرورة توحيد البيت الكردي والاتفاق على الورقة التفاوضية".

وأضاف أنه "سيتم البحث بتشكيل وفد موحد يذهب إلى بغداد قبل موعد الجلسة الأولى للبرلمان الأحد المقبل".

وأكد أنه "بعد تحديد هذه الملفات يتم الحديث عن مناصب رئاسة الجمهورية".

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